До +16°С ожидается в Беларуси 7 апреля

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет преимущественно без осадков, лишь местами по югу пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, днем в отдельных районах порывистый.
Температура воздуха ночью будет 1-7 градусов выше нуля, местами при прояснениях - до минус 3, днем воздух прогреется до плюс 10-16 градусов.-0-
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