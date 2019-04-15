До +17°С и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 17 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Первая половина апреля характеризовалась дефицитом осадков. На этой неделе по-прежнему будет преобладать антициклональный характер погоды, так что будет преимущественно без осадков. Лишь в начале и в конце недели под влиянием малоактивных атмосферных фронтов местами не обойдется без небольших осадков", - сказали в Белгидромете.
Во вторник, 16 апреля, атмосферный фронт обусловит небольшие дожди во многих районах Гомельской и Брестской областей и местами на остальной территории страны. Ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью в основном составит от нуля до плюс 5, по западу страны понизится до 1-3 градусов мороза. Днем будет 9-15 градусов тепла, по юго-западу Брестской области - не выше плюс 6-8.
В среду, 17 апреля, под влиянием периферии скандинавского антициклона будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, при прояснениях воздух местами охладится до минус 3. Днем будет 11-16 градусов тепла.
В четверг, 18 апреля, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, а по юго-западу - плюс 4-5. Днем по стране будет 11-17 градусов тепла.-0-
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