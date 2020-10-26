До +17°С будет в Беларуси на этой неделе

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 17 градусов тепла будет в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в ближайшие дни основную роль в формировании метеорологических условий продолжит играть западная окраина антициклона с центром над Средней Волгой. В такой ситуации температурные показатели окажутся выше климатической нормы, а вероятность осадков останется небольшой.

Во вторник, 27 октября, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла, днем - 11-17 выше нуля.

В среду, 28 октября, ситуация в атмосфере не изменится. По-прежнему Беларусь будет находиться на западной периферии антициклона с центром над Средней Волгой. Ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-западу возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами по стране могут сгущаться туманы. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью - от 3 до 10 градусов со знаком плюс, днем - 10-17 градусов тепла.

В четверг, 29 октября, атмосферное давление начнет падать, и с Западной Европы к территории страны подойдут малоактивные фронтальные разделы. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южной четверти умеренный. Ночью ожидается 3-9 градусов тепла, днем - плюс 10-16.

Существенно не изменится характер погоды в последних числах октября и в первый день ноября, только из-за большого количества плотных облаков в дневные часы будет прохладнее. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла, днем - 7-12 выше нуля. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах могут сгущаться слабые туманы.

По предварительному анализу, октябрь 2020 года окажется на 3-4 градуса теплее обычного, а дождей выпадало достаточно, местами даже в 1,5-2 раза осадки превысили климатическую октябрьскую норму.-0-