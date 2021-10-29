До +17°С и без осадков ожидается в Беларуси 30 октября

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 17 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 30 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 11-17 градусов тепла.-0-

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