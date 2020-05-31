До +17°С ожидается в Беларуси 1 июня

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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем преимущественно по восточной части страны пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северный порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем - 11-17 градусов тепла.-0-