До +17°С ожидается в Беларуси 27 апреля

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 17 градусов ожидается в Беларуси 27 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник в стране будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер ожидается западный и северо-западный, ночью порывы достигнут 3-8 м/с, днем - 5-10 м/с. В отдельных районах скорость ветра будет 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до 9-15 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 17 градусов.-0-

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