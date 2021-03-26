До +17°С ожидается в Беларуси 27 марта

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер прогнозируется южный 3-8 м/с, днем местами по западу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем - 11-17 градусов тепла.-0-

В Беларуси к выходным станет теплее В пятницу, 26 марта, погодообразующим фактором останется область повышенного атмосферного давления, но появятся облака, существенные осадки не ожидаются.

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