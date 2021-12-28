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28 декабря 2021, 11:44

До -17°С ожидается в Беларуси 29 декабря

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 17 градусов мороза ожидается в Беларуси 29 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов мороза, при прояснениях до 15-17. Днем будет 4-10 ниже нуля.-0-

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