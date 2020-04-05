До +17°С ожидается в Беларуси 6 апреля

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5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 6 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, местами - до минус 6. Днем будет 11-17 градусов тепла.-0-