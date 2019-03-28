До +17°С ожидается в Беларуси в выходные

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основном без осадков и до 17 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Март простится с нами теплой погодой. В ближайшие дни преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать область повышенного атмосферного давления, будет в основном без осадков, лишь в последний день марта не обойдется без кратковременных дождей", - рассказали в Белгидромете.

29 марта погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Прогнозируется преимущественно без осадков, лишь в ночные и утренние часы в восточных районах страны, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром местами по стране ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем 7-13 тепла.

В субботу погодные условия определит область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая из Западной Европы. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от 0 до 6 градусов тепла, днем - плюс 10-17.

31 марта, в воскресенье, территория Беларуси окажется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Балтийского моря. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром - слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем в основном - плюс 8-14, по юго-востоку страны воздух прогреется до 16 градусов.

В первый день апреля похолодает. Ночью и утром под влиянием фронтальных разделов местами по республике пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем территория Беларуси окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в более холодной воздушной массе северных широт. Будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4, днем - 4-10 градусов выше нуля.-0-

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