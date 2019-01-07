7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов мороза и гололедица будут в Беларуси 8 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов мороза, при прояснениях - 13-18 со знаком минус. Днем будет от 4 до 10 градусов ниже нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю