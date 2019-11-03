До +18°С ожидается в Беларуси 4 ноября

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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 ноября, ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной половине пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов выше нуля, днем - от плюс 11 на севере до 18 градусов тепла на юге.
Опасных и неблагоприятных погодных явлений не ожидается.-0-