До +19°С будет в Беларуси 23 мая

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 23 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, северный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до минус 2. Днем будет от плюс 10 по востоку до 19 градусов тепла по западу страны.-0-

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