До +19°С ожидается по юго-западу Беларуси 3 октября

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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 3 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-восточный умеренный, по западной половине местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит плюс 4-10 градусов, по юго-востоку республики местами плюс 1-3. Днем будет плюс 12-17, по юго-западу до 19 градусов тепла.-0-
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