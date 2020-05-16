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16 мая 2020, 11:40

До +19°С ожидается в Беларуси 17 мая

Фото из архива
Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем преимущественно по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, по северной половине порывы до 14 м/с, в дневные часы местами 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, местами прогнозируются заморозки от 0 до минус 2. Днем будет от 11 до 17 градусов тепла, по югу - до плюс 19.-0-

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