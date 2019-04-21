До +19°С ожидается в Беларуси 22 апреля

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла будет в Беларуси 22 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью местами по юго-западу страны могут пройти кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер будет юго-восточный умеренный, днем по западу республики порывистый.
Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, местами опустится до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14-19 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3557 BYN
|2.353 BYN
|2.359 BYN
|USD
|2.095 BYN
|2.093 BYN
|2.096 BYN
|RUB
|3.2765 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN