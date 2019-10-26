До +19°С ожидается в Беларуси 27 октября

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до 19 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу страны ожидаются кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-западный умеренный до порывистого, днем в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем плюс 13 - плюс 19.-0-

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