До +19°С ожидается в Беларуси 30 сентября

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла ожидается в Беларуси 30 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Преимущественно по югу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла. Днем будет 13-19 градусов.-0-

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