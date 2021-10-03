До +19°С ожидается в Беларуси 4 октября

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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки по стране прогнозируется переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-восточный умеренный, днем по западной половине порывистый.
Температура ночью будет от 2 до 8 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 13-19.-0-
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