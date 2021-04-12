До +19°С ожидается в Беларуси на этой неделе

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В воскресенье, в самый теплый день этого сезона, температура по стране была плюс 17-21. Сегодня за погоду продолжит отвечать теплый сектор атлантического циклона, центр которого выйдет на Скандинавию. В основном в Беларуси обойдется без осадков, только по востоку страны во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 13 апреля, погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по восточным и западным районам скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается переменная облачность. По восточным, а утром и днем и по западным районам страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, ночью умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, в отдельных районах - от нуля до плюс 2. Днем будет 13-19 градусов тепла, по Гродненской области и западу Брестской в зоне влияния холодного фронтального раздела и его плотных облаков ожидается всего плюс 6-12.

В среду, 14 апреля, погоду изменит холодный атмосферный фронт, смещающийся в восточном направлении. На большей части территории страны похолодает. Увеличится и уплотнится облачность. Во многих регионах пройдут дожди, в крайних западных районах с мокрым снегом. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по западу до 10 градусов выше нуля по востоку страны. Днем будет 4-11 градусов тепла, преимущественно по юго-востоку - плюс 12-17.

В четверг, 15 апреля, территория Беларуси продолжит находиться в зоне малоподвижных атмосферных фронтов. Сохранится преобладание облачной и дождливой погоды. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля. Днем будет 6-13 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 14-16.

В пятницу, 16 апреля, с Балканского полуострова на центральные районы Украины сместится циклон и погода Беларуси окажется в его циркуляции. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля. Днем будет 11-17 градусов тепла, по юго-западу - плюс 7-10.

По предварительным прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные Беларусь останется под влиянием теряющего активность циклона над Украиной. Дожди пройдут во многих районах страны, но уже кратковременного характера, в дневные часы не исключены грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля. Днем будет 8-13 градусов тепла, местами - плюс 14-16.-0-

Фото Оксаны Манчук