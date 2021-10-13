До -2°С ожидается в Беларуси в ночь на 14 октября

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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 2 градусов мороза ожидается в Беларуси в ночь на 14 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по крайнему востоку страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер прогнозируется северо-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 1-6 градусов, в отдельных районах заморозки от нуля до минус 2. Днем будет 7-12 градусов тепла.-0-
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