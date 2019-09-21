До +20°С и сильный порывистый ветер ожидается в Беларуси 22 сентября

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода и усиление ветра до 20 м/с ожидается в Беларуси 22 сентября. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем прогнозируются кратковременные дожди, ветер северо-западный порывистый, в дневные часы местами, преимущественно по восточной половине республики - сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов тепла. В середине дня воздух прогреется от 9 до 20 градусов.

В ночные часы 23 и 24 сентября на большей части страны ожидаются заморозки до минус 3 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю