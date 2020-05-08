До +20°С и в основном без осадков будет в Беларуси 9 мая

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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 9 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, в отдельных районах по востоку страны ожидаются заморозки до минус 2. Днем будет 14-20 градусов тепла.-0-