До -20°С ожидается в Беларуси ночью 2 февраля

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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 2 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность. Ночью ожидается без существенных осадков. Днем по северо-западной половине пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами по республике прогнозируется туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, местами - минус 16-20. Днем будет 3-9 градусов ниже нуля, по юго-западу - от минус 2 до плюс 1.-0-