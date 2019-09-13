До +20°С ожидается в Беларуси 14 сентября

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 14 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет переменная облачность. Местами, днем преимущественно по северной половине страны, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах Витебской области днем возможны грозы. Ветер будет западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. В отдельных районах ветер усилится до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, днем - плюс 14-20.-0-

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