До -21°С ожидается в Беларуси 10 января

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег, гололедица и до 21 градуса мороза ожидается в Беларуси 10 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, при прояснениях - минус 16-21 градус. Днем будет 7-13 градусов ниже нуля.-0-
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