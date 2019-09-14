До +21°С ожидается в Беларуси 15 сентября

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла и порывистый ветер ожидается в Беларуси 15 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, в основном по северной части страны дожди. Ветер западный, юго-западный: ночью умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла, в середине дня ожидается плюс 12-18, по юго-западу до 19-21 градуса тепла.

В ближайшие дни местами по Брестской, Могилевской и Гомельской областям сохранится высокая пожароопасность. В юго-восточных районах Гомельской и Брестской областей установится чрезвычайная пожароопасность.-0-

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