До +21°С ожидается в Беларуси 20 сентября

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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 20 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, днем будет от 14 до 19 градусов, по юго-западу - до плюс 21 градуса.
Атмосферное давление ночью будет расти, днем - слабо падать.-0-