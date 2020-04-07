До +21°С ожидается в Беларуси 8 апреля

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла ожидается по юго-западу Беларуси 8 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду прогнозируется переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный с порывами 5-10 м/с, по северо-востоку страны - до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до плюс 6 градусов, местами по югу - до минус 3. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов, по юго-западу страны - до плюс 21.-0-

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