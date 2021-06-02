До +22°С ожидается в Беларуси 3 июня

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 17-22 градуса тепла.-0-

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