До +22°С ожидается в Беларуси 4 сентября

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков и до 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром по востоку пройдут дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - 16-22 тепла.-0-

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