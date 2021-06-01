До +23°С будет в Беларуси 2 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла будет в Беларуси 2 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет плюс 4-10 градусов. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.-0-

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