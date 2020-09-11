До +23°С и без осадков будет в Беларуси 12 сентября

Фото из архива
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 12 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер прогнозируется южный, ночью слабый, днем - 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, местами - плюс 2-4. Днем будет 17-23 градуса тепла.-0-