До +23°С ожидается по юго-востоку Беларуси 15 мая

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 15 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, днем при грозах его порывы будут достигать 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 7 до 13 градусов тепла. Днем будет 15-21 градус выше нуля, по юго-востоку воздух прогреется до 23 градусов.-0-
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