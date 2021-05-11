До +23°С ожидается в Беларуси 12 мая

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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь днем по юго-востоку местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный, ночью умеренный, утром и днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса тепла.-0-
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