До +23°С ожидается в Беларуси 14 октября

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 14 октября будет переменная облачность и до 23 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью в отдельных районах синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди, днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман.

Ветер будет юго-западный умеренный, в дневные часы по северу страны - порывистый. Ночная температура воздуха составит 7-13 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

Опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается.-0-