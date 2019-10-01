До +23°С ожидается в Беларуси 2 октября

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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая и теплая осенняя погода прогнозируется в Беларуси 2 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по северо-западной половине страны пройдут дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - плюс 14-20, в южных районах воздух прогреется до 23 градусов.-0-