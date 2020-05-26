До +23°С ожидается в Беларуси 27 мая

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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность. Преимущественно по юго-восточной части страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса тепла.-0-