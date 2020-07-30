До +23°С ожидается в Беларуси 31 июля

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 31 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем на большей части территории страны прогнозируют кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов тепла.-0-

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