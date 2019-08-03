До +23°С ожидается в Беларуси 4 августа

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман.
Ветер северо-западный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов выше нуля, днем будет 15-20 градусов тепла, а по юго-западу воздух прогреется до 23 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2796 BYN
|2.279 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0553 BYN
|2.056 BYN
|2.064 BYN
|RUB
|3.1743 BYN
|3.17 BYN
|3.18 BYN