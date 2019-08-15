До +24°С ожидается в Беларуси 16 августа

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 августа, местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, в отдельных районах - плюс 7-9. Днем будет 18-24 градуса тепла.-0-
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