До +24°С градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 19 августа

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 19 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.В четверг ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, местами по северо-западу - до 15-18 м/с.Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 18 по северо-западу до 24 градусов тепла по юго-востоку.-0-