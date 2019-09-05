До +24°С и в основном без осадков будет в Беларуси 6 сентября

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 6 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ночью будет малооблачно, без осадков. Днем прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. В утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер будет южный с переходом на северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов выше нуля, местами 4-6 градусов, днем - 18-24 тепла.-0-

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