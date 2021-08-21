До +24°С ожидается в Беларуси 22 августа

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.В воскресенье будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный.Температура воздуха ночью составит плюс 7-13. Днем будет 18-24 градусов тепла.-0-