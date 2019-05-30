До +24°С ожидается в Беларуси 31 мая

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 31 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку Гомельской и Могилевской областей пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, по юго-востоку - 12-15 градусов. Днем прогнозируется плюс 18-24 градуса.-0-
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