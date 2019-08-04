До +24°С ожидается в Беларуси 5 августа

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер северо-западный: ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, в середине дня воздух прогреется до 16-22 градусов, по западу будет до плюс 24 градусов.
Неблагоприятных явлений погоды не прогнозируется.-0-
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