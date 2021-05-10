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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет теплая погода, небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов, в западных районах до плюс 10-12. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.-0-
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