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22 июня 2020, 11:49

До +25°С будет в Беларуси 23 июня

Фото из архива
Фото из архива

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла будет в Беларуси 23 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Преимущественно по южной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. Ветер ожидается северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем - 19-25 градусов выше нуля.-0-

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