До +25°С ожидается в Беларуси 13 сентября

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди по северо-западу страны и до 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, этой ночью будет переменная облачность, днем - облачно с прояснениями. Преимущественно будет без осадков, лишь во второй половине дня местами по северо-западу республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днем - западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, местами - 5-7. Днем ожидается от плюс 17 по северо-западу до плюс 25 по юго-востоку страны.-0-

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