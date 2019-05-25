До +25°С ожидается в Беларуси 26 мая

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по крайним восточным районам, а во второй половине дня местами по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется слабый туман. Ветер западный, умеренный, днем - порывистый.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, по юго-востоку - до 13 выше нуля, днем будет плюс 17-23 градуса.-0-
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